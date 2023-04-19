Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА — «Урал»: хозяева сравняли счёт, реализовав пенальти

ЦСКА — «Урал»: хозяева сравняли счёт, реализовав пенальти
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит первый матч финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются московский ЦСКА и екатеринбургский «Урал». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Кубок России. Финал (Путь РПЛ)
19 апреля 2023, среда. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Урал
Екатеринбург
0:1 Бикфалви – 70'   1:1 Медина – 89'

В концовке встречи арбитр Кирилл Левников после подсказки видеоассистента назначил пенальти в ворота Ильи Помазуна. Хесус Медина был точен.

Первый тайм, проходивший при небольшом преимуществе хозяев, завершился без забитых мячей. В середине второго тайма, на 71-й минуте, атака «Урала» завершилась взятием ворот. С ударом Андрея Егорычева Игорь Акинфеев справился, но никто не помешал Эрику Бикфалви добить мяч в сетку из района 11-метровой отметки.

Напомним, в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России ЦСКА по сумме двух матчей обыграл самарские «Крылья Советов» со счётом 3:2. «Урал», в свою очередь, оказался сильнее «Спартака» — 3:2.

«Урал» и ЦСКА ранее встречались в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги. ЦСКА в гостях одержал победу со счётом 2:1. Матч состоялся в субботу, 15 апреля. За ЦСКА забили Антон Заболотный и Фёдор Чалов (с пенальти). У «Урала» отличился Рай Влут (с пенальти).

Материалы по теме
«Урал» обратился в ЭСК РФС по поводу пенальти в пользу ЦСКА в матче 23-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023