ЦСКА — «Урал»: хозяева сравняли счёт, реализовав пенальти

В эти минуты проходит первый матч финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются московский ЦСКА и екатеринбургский «Урал». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В концовке встречи арбитр Кирилл Левников после подсказки видеоассистента назначил пенальти в ворота Ильи Помазуна. Хесус Медина был точен.

Первый тайм, проходивший при небольшом преимуществе хозяев, завершился без забитых мячей. В середине второго тайма, на 71-й минуте, атака «Урала» завершилась взятием ворот. С ударом Андрея Егорычева Игорь Акинфеев справился, но никто не помешал Эрику Бикфалви добить мяч в сетку из района 11-метровой отметки.

Напомним, в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России ЦСКА по сумме двух матчей обыграл самарские «Крылья Советов» со счётом 3:2. «Урал», в свою очередь, оказался сильнее «Спартака» — 3:2.

«Урал» и ЦСКА ранее встречались в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги. ЦСКА в гостях одержал победу со счётом 2:1. Матч состоялся в субботу, 15 апреля. За ЦСКА забили Антон Заболотный и Фёдор Чалов (с пенальти). У «Урала» отличился Рай Влут (с пенальти).