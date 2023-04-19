«Бавария» — «Манчестер Сити»: стартовые составы команд на ответный матч Лиги чемпионов

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Сегодня, 19 апреля, в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов встретятся «Бавария» и «Манчестер Сити». Команды будут играть на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном (Уллен, Франция). Начало игры – в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы:

«Бавария»: Зоммер, Канселу, Павар, Юпамекано, де Лигт, Мюллер, Горецка, Киммих, Мусиала, Шупо-Мотинг, Зане.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Аке, Стоунз, Аканджи, Диаш, Гюндоган, Де Брёйне, Грилиш, Силва, Эрнандес, Холанд.

11 апреля состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023, в котором встречались «Манчестер Сити» и мюнхенская «Бавария». Игра проходила в Манчестере (Англия) на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» и завершилась победой английской команды со счётом 3:0.

Напомним, на стадии 1/8 финала «Бавария» оказалась сильнее французского «ПСЖ» со счётом 3:1 по сумме двух матчей. «Манчестер Сити» в двухматчевом противостоянии прошёл немецкий «РБ Лейпциг» с общим счётом 8:1.