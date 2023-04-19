Главный тренер «Урала» Гончаренко высказался о ничьей в кубковом матче с ЦСКА

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал ничью своей команды в первом матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА (1:1).
«Совсем недавно провели матч, да и друг друга с ЦСКА хорошо знаем. Понимали, что матч будет напряжённый. Сегодня нужно было не повторить ошибку, которую допустили в Екатеринбурге. ЦСКА быстро двигал мяч, нам не хватало выходов в атаку. Во втором тайме создали моменты, повели в счёте. Важно, что переезжаем в Екатеринбург, и нам не надо никого догонять», – передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович
Напомним, несколько минут назад завершился первый матч финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московский ЦСКА и екатеринбургский «Урал». Матч закончился вничью со счётом 1:1. Первый тайм завершился без забитых мячей. В середине второго тайма «Урал» вышел вперёд благодаря точному удару Эрика Бикфалви, под занавес матча Хесус Медина с пенальти сравнял счёт.
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