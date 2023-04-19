Виктор Гончаренко: продлит ли «Урал» контракт с Бикфалви? Это как ЦСКА и Акинфеев

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко ответил на вопрос о перспективах Эрика Бикфалви в команде.

«Продлим ли контракт с Бикфалви? Вы знаете, это как ЦСКА и Акинфеев. Эрик очень важный для нас игрок. Если у него будет желание, продолжать играть, мы будем рады видеть его в команде», – передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, несколько минут назад завершился первый матч финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московский ЦСКА и екатеринбургский «Урал». Матч закончился вничью со счётом 1:1. Первый тайм завершился без забитых мячей. В середине второго тайма «Урал» вышел вперёд благодаря точному удару Эрика Бикфалви, под занавес матча Хесус Медина с пенальти сравнял счёт.