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Игроки «Акрона» могут претендовать на звания мастеров спорта России

Игроки «Акрона» могут претендовать на звания мастеров спорта России
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После победы над «Спартаком» в полуфинале Кубка России (Путь регионов) футболисты «Акрона» официально могут быть удостоены звания мастеров спорта России. Согласно приложению №40 к приказу Минспорта России от 20 декабря 2021 года №999, звание мастера спорта присуждается футболистам команд, которые оказались в четвёрке лучших в Кубке России.

По итогам очередного раунда турнира в нынешнем розыгрыше Кубка борьбу за трофей продолжают московский ЦСКА, «Урал», «Краснодар» и «Акрон».

Добавим, что тольяттинский клуб на пути в финал Пути регионов обыграл четыре московских команды подряд. «Акрон» был сильнее столичных «Торпедо» (2:0), «Локомотива» (1:1, 7:6 по пенальти), «Динамо» (0:0, 4:1 по пенальти) и «Спартака» (2:1).

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