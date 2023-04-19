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Владимир Федотов рассказал, что не получилось у ЦСКА в кубковом матче с «Уралом»

Владимир Федотов рассказал, что не получилось у ЦСКА в кубковом матче с «Уралом»
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился впечатлениями от игры своей команды в кубковом матче с «Уралом» (1:1).

«Настоящий кубковый матч. Был хороший первый тайм, но было много суеты в завершении, Илья Помазун творил чудеса. Не хватало точности в комбинационных действиях, не могли выйти на удар. Недоработали на подборе и получили гол первым ударом в створ. Было бы верхом несправедливости этот матч уступить», – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Матч между ЦСКА и «Уралом» закончился вничью со счётом 1:1. Первый тайм завершился без забитых мячей. В середине второго тайма «Урал» вышел вперёд благодаря точному удару Эрика Бикфалви, однако под занавес матча полузащитник армейцев Хесус Медина с пенальти сравнял счёт.

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