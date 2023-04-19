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Федотов объяснил, почему защитник Роша активно подключался к атакам ЦСКА в игре с «Уралом»

Федотов объяснил, почему защитник Роша активно подключался к атакам ЦСКА в игре с «Уралом»
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после ничьей своей команды в первом матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Уралом» (1:1) объяснил частые подключения защитника армейцев Виллиана Роши в нападение.

«Роша выходил в нападении? Это нормальная тема, ситуация, что центральный защитник может участвовать в завершающей фазе. Он высокорослый игрок, его там никто не ждёт – это дополнительная опция. У него хватает сил и понимания, как включаться. Здесь важно взаимодействие всей команды в случае включения защитника, важен баланс», – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, около получаса назад завершился первый матч финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московский ЦСКА и екатеринбургский «Урал». Матч закончился вничью со счётом 1:1. Первый тайм завершился без забитых мячей. В середине второго тайма «Урал» вышел вперёд благодаря точному удару Эрика Бикфалви, под занавес матча Хесус Медина с пенальти сравнял счёт.

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