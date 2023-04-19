Бубнов – о вылете «Спартака» из Кубка: расписались в беспомощности

Футбольный эксперт и бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов высказался по итогам кубкового матча команды с «Акроном», в котором красно-белые уступили на выезде со счётом 1:2.
«В этом матче «Спартак» в очередной раз расписался в своей беспомощности в защите. У меня даже язык не поворачивается назвать этот результат сенсацией. Лично меня после увиденного скорее удивляет, что «Акрон» идёт на 13-м месте в Первой лиге. Может, это и ввело в заблуждение «Спартак»?
Но вы же должны изучать соперника! Сам факт того, что «Акрон» перед этим обыграл три московские команды из РПЛ, должен был насторожить. В итоге же полный провал. Посмотрите хотя бы на интервью игроков в перерыве. Михаил Игнатов был совершенно растерян и не знал, что сказать. Говорит: «Сейчас тренер разберётся». А сами вы на поле не можете разобраться?!", – приводит слова Бубнова Sportbox.ru.
- 19 апреля 2023
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