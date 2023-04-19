Эммерсон запрыгивал на Заболотного, Иванов обнимался с Федотовым. Фото матча ЦСКА — «Урал»

Завершился первый матч финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московский ЦСКА и екатеринбургский «Урал». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч закончился вничью со счётом 1:1.

Лучшие фото с матча ЦСКА — «Урал» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко после кубкового матча с ЦСКА (1:1) поделился мнением о своей работе в московском клубе.

«Я могу ошибаться в штрафных, карточках. Мне показалось, что судья пропустил несколько фолов. Я не видел пенальти. Пока сам не увижу, не могу комментировать.

Всегда приятно возвращаться на «ВЭБ Арену». Кто-то может меня любить, кто-то — нет, кто-то от меня устал. Какой-то след в истории я здесь оставил. Может, тот результат — два вторых места, 1/4 Лиги Европы, Суперкубок — видимо, кому-то недостаточен. Ничего с этим сделать не могу», – передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.