Бубнов: у «Спартака» болезнь — когда идёт передача с фланга, защитники теряют игроков

Футбольный эксперт и бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о кубковом матче между красно-белыми и «Акроном», в котором москвичи уступили со счётом 1:2.

«Первый тайм «Спартак» вчистую провалил. Проиграли по всем показателям, кроме владения мячом. Впрочем, у «Акрона» игра и не заточена на контроль. Они стараются быстро доставлять мяч к чужим воротам, показывают динамичный и атакующий футбол. При этом в обороне тоже действуют организованно, и вратарь хороший. До перерыва волжане имели пять стопроцентных моментов. Представляете, что бы было, забей они все?

А у «Спартака» вообще болезнь: когда идёт передача с фланга, защитники теряют игроков. Из-за этого Абаскаль и сделал две замены в перерыве. Правда, выход Маслова вместо Зобнина я не очень понял. Можно было перестроиться, опустить в опорную зону Пруцева, а вперёд выпустить условного Мелешина. Всё лучше, чем отправлять в опорную зону центрального защитника.

Во втором тайме у «Акрона» было ещё три момента. «Спартак» же задвигался только после 70-й минуты, когда хозяева немного подсели. Зиньковский взял на себя диспетчерские функции, выглядел неплохо. В итоге именно после его паса забили гол. Но «Акрон» на характере выдержал финальное давление. Победили абсолютно по делу, устроили праздник болельщикам. Уверен, в городе надолго запомнят эту победу (матч между «Акроном» и «Спартаком» проходил в Жигулёвске. – Прим. «Чемпионата»)

Для «Спартака» же это тяжёлый удар. Ладно бы проиграли лидеру Первой лиги, но тут команда, занимающая 13-е место! Такие поражения могут и на чемпионате сказаться», – приводит слова Бубнова Sportbox.ru.