Игрок ЦСКА Мендес высказался о ничьей в кубковом матче с «Уралом»

Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес прокомментировал ничью своей команды в первом матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Уралом» (1:1), а также поделился мнением о голе соперника.

«Это была тяжёлая игра. Посмотрим, что будет дальше. Кубок сейчас чуть-чуть важнее для нас. Да, в чемпионате мы отстаём от конкурентов, но сделаем всё, чтобы догнать их.

Гол «Урала»? Мне показалось, что там был фол. Не знаю, почему арбитр не зафиксировал его. А пенальти в ворота «Урала», конечно же, был — игрок соперника держал руками нашего нападающего», — передаёт слова Мендеса корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, около часа назад завершился первый матч финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московский ЦСКА и екатеринбургский «Урал». Матч закончился вничью со счётом 1:1. Первый тайм завершился без забитых мячей. В середине второго тайма «Урал» вышел вперёд благодаря точному удару Эрика Бикфалви, под занавес матча Хесус Медина с пенальти сравнял счёт.