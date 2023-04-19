«Бавария» — «Манчестер Сити»: Холанд не реализовал пенальти на 37-й минуте

В эти минуты проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются «Бавария» и «Манчестер Сити». Встреча проходит на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном (Уллен, Франция). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 36-й минуте Клеман Тюрпен назначил пенальти за игру рукой в исполнении Юпамекано. Приговор взялся привести в исполнение Эрлинг Холанд, но отправил мяч выше ворот. Отметим, что ранее Тюрпен едва не удалил Юпамекано, показав ему красную карточку, которую тут же отменил после подсказки видеоассисента об офсайде.

Напомним, в первом матче, который состоялся 11 апреля в Манчестере (Англия), победу одержал «Манчестер Сити» со счётом 3:0. Отличились Родри, Бернарду Силва и Эрлинг Холанд.

На стадии 1/8 финала «Бавария» оказалась сильнее французского «ПСЖ» со счётом 3:1 по сумме двух матчей. «Манчестер Сити» в двухматчевом противостоянии прошёл немецкий «РБ Лейпциг» с общим счётом 8:1.