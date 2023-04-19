Мендес из ЦСКА: немного непонятен формат Кубка. Казалось, сегодня должен был быть финал

Центральный полузащитник ЦСКА Виктор Фелипе Мендес заявил, что ему непонятен формат Кубка России.

«Мне немного непонятен формат Кубка. Казалось, что сегодня должен был быть финал. Но у нас впереди ещё несколько игр», — передаёт слова Мендеса корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Матч между ЦСКА и «Уралом» закончился вничью со счётом 1:1. Первый тайм завершился без забитых мячей. В середине второго тайма «Урал» вышел вперёд благодаря точному удару Эрика Бикфалви, однако под занавес матча полузащитник армейцев Хесус Медина с пенальти сравнял счёт.