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Мендес из ЦСКА: немного непонятен формат Кубка. Казалось, сегодня должен был быть финал

Мендес из ЦСКА: немного непонятен формат Кубка. Казалось, сегодня должен был быть финал
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Центральный полузащитник ЦСКА Виктор Фелипе Мендес заявил, что ему непонятен формат Кубка России.

«Мне немного непонятен формат Кубка. Казалось, что сегодня должен был быть финал. Но у нас впереди ещё несколько игр», — передаёт слова Мендеса корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Матч между ЦСКА и «Уралом» закончился вничью со счётом 1:1. Первый тайм завершился без забитых мячей. В середине второго тайма «Урал» вышел вперёд благодаря точному удару Эрика Бикфалви, однако под занавес матча полузащитник армейцев Хесус Медина с пенальти сравнял счёт.

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