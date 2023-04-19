«Атлетико» опасается, что «Челси» не выкупит Феликса

Руководство мадридского «Атлетико» опасается, что «Челси» не станет выкупать форварда Жоау Феликса из-за его недостаточно хорошей формы, сообщает Cadena SER.
По информации источника, главный тренер Диего Симеоне считает, что без Феликса мадридцы играют лучше. Спортивное руководство клуба понимает, что без продажи 23-летнего футболиста трансферный бюджет на лето будет ощутимо ограниченным.
«Атлетико» готов продать игрока даже за € 80 млн, не рассчитывая отбить € 127 млн, потраченные на него в 2019 году. Пока единственным возможным альтернативным вариантом называется переход Жоау в «Ньюкасл».
В АПЛ в составе «Челси» Феликс провёл 11 матчей и забил два гола.
По данным портала Transfermarkt, стоимость Жоау Феликса составляет € 50 млн. Португалец присоединился к «Челси» в январе на правах аренды. Перед подписанием соглашения с лондонцами «Атлетико» продлил контракт с Феликсом до июня 2027 года.
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