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Бавария — Манчестер Сити. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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«Бавария» — «Манчестер Сити»: Холанд открыл счёт на 57-й минуте

«Бавария» — «Манчестер Сити»: Холанд открыл счёт на 57-й минуте
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В эти минуты проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются «Бавария» и «Манчестер Сити». Встреча проходит на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном (Уллен, Франция). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов. 1/4 финала. 2-й матч
19 апреля 2023, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
2-й тайм
0 : 1
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Холанд – 57'

На 57-й минуте Эрлинг Холанд открыл счёт. Обыгравшись с Де Брёйне после длинного заброса Стоунза, норвежец в очередной раз переиграл Юпамекано, который поскользнулся и упал, и мощно пробил мимо Зоммера. 1:0 – впереди гости.

В первом тайме голов забито не было. Лучший шанс открыть счёт упустили гости. На 36-й минуте Тюрпен назначил пенальти за игру рукой в исполнении защитника «Баварии» Юпамекано. Приговор взялся привести в исполнение форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, но отправил мяч выше ворот.

Перед этим случился ещё один интересный эпизод с теми же действующими лицами. Юпамекано сфолил на Холанде, сорвав выход один на один, и Тюрпен тут же показал защитнику хозяев красную карточку. Правда, тут же её отменил после подсказки видеоассисента об офсайде у норвежского форварда.

Напомним, в первом матче, который состоялся 11 апреля в Манчестере (Англия), победу одержал «Манчестер Сити» со счётом 3:0. Отличились Родри, Бернарду Силва и Эрлинг Холанд.

На стадии 1/8 финала «Бавария» оказалась сильнее французского «ПСЖ» со счётом 3:1 по сумме двух матчей. «Манчестер Сити» в двухматчевом противостоянии прошёл немецкий «РБ Лейпциг» с общим счётом 8:1.

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