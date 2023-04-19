«Интер» — «Бенфика»: «нерадзурри» повели в два мяча

Сегодня, 19 апреля, в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов встречаются «Интер» и «Бенфика». Команды играют на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Карлосом Дель Сорро (Испания). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Хоакин Корреа увеличил преимущество своей команды на 73-й минуте, откликнувшись на передачу Федерико Димарко. Теперь счёт в матче 3:1 в пользу «Интера».
Ранее на 14-й минуте первый гол в игре с передачи Лаутаро Мартинеса забил хавбек «нерадзурри» Николо Барелла.
На 38-й минуте полузащитник «Бенфики» Фредрик Эурснес откликнулся на передачу Рафы Силвы и сравнял счёт в матче.
На 65-й минуте матча форвард «Интера» Лаутаро Мартинес вывел свою команду вперёд. Нападающий отличился с передачи Федерико Димарко.
В первом четвертьфинальном матче «Интер» в гостях уверенно обыграл соперника со счётом 2:0. Голами в составе миланского клуба отметились Николо Барелла и Ромелу Лукаку (с пенальти).
На стадии 1/8 финала «Бенфика» одержала две победы над бельгийским «Брюгге» с общим счётом 7:1. «Интер» по итогам двухматчевого противостояния оказался сильнее португальского «Порту» с минимальным счётом 1:0.
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