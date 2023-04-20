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«Интер» сыграл вничью с «Бенфикой» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

«Интер» сыграл вничью с «Бенфикой» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
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В среду, 19 апреля, в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов встречались «Интер» и «Бенфика». Команды играли на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия). Встреча завершилась ничейным исходом – 3:3.

На 14-й минуте первый гол в игре с передачи Лаутаро Мартинеса забил хавбек «нерадзурри» Николо Барелла.

На 38-й минуте полузащитник «Бенфики» Фредрик Эурснес откликнулся на передачу Рафы Силвы и сравнял счёт в матче.

Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес вывел свою команду вперёд на 65-й минуте матча. Нападающий отличился с передачи Федерико Димарко.

Хоакин Корреа увеличил преимущество своей команды на 73-й минуте, откликнувшись на передачу всё того же Федерико Димарко.

На 86-й минуте защитник португальской команды Антониу Силва отквитал один мяч с передачи Гримальдо.

Итоговый счёт установил 25-летний нападающий «Бенфики» Петар Муса, забив на 95-й минуте матча.

В первом четвертьфинальном матче «Интер» в гостях обыграл соперника со счётом 2:0. Таким образом, миланский клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов впервые за 13 лет.

В следующей стадии турнира «нерадзурри» сразятся с «Миланом» в двухматчевом противостоянии.

Лига чемпионов. 1/4 финала. 2-й матч
19 апреля 2023, среда. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
3 : 3
Бенфика
Лиссабон, Португалия
1:0 Барелла – 14'   1:1 Эурснес – 38'   2:1 Мартинес – 65'   3:1 Корреа – 78'   3:2 Силва – 86'   3:3 Муса – 90+5'
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