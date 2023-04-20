«Интер» сыграл вничью с «Бенфикой» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

В среду, 19 апреля, в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов встречались «Интер» и «Бенфика». Команды играли на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия). Встреча завершилась ничейным исходом – 3:3.
На 14-й минуте первый гол в игре с передачи Лаутаро Мартинеса забил хавбек «нерадзурри» Николо Барелла.
На 38-й минуте полузащитник «Бенфики» Фредрик Эурснес откликнулся на передачу Рафы Силвы и сравнял счёт в матче.
Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес вывел свою команду вперёд на 65-й минуте матча. Нападающий отличился с передачи Федерико Димарко.
Хоакин Корреа увеличил преимущество своей команды на 73-й минуте, откликнувшись на передачу всё того же Федерико Димарко.
На 86-й минуте защитник португальской команды Антониу Силва отквитал один мяч с передачи Гримальдо.
Итоговый счёт установил 25-летний нападающий «Бенфики» Петар Муса, забив на 95-й минуте матча.
В первом четвертьфинальном матче «Интер» в гостях обыграл соперника со счётом 2:0. Таким образом, миланский клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов впервые за 13 лет.
В следующей стадии турнира «нерадзурри» сразятся с «Миланом» в двухматчевом противостоянии.
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