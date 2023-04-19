«Бавария» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в ответном матче 1/4 финала ЛЧ

Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречались «Бавария» и «Манчестер Сити». Финальный свисток арбитра Клемана Тюрпена зафиксировал ничейный счёт 1:1. Благодаря победе, одержанной в первом матче на своём поле, «горожане» прошли в полуфинал.

В первом тайме голов забито не было. Лучший шанс открыть счёт до перерыва упустили гости. На 36-й минуте Тюрпен назначил пенальти за игру рукой в исполнении защитника «Баварии» Юпамекано. Приговор взялся привести в исполнение форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, но отправил мяч выше ворот. Перед этим случился ещё один интересный эпизод с теми же действующими лицами. Юпамекано сфолил на Холанде, сорвав выход один на один, и Тюрпен тут же показал защитнику хозяев красную карточку. Правда, тут же её отменил после подсказки видеоассисента об офсайде у норвежского форварда.

На 57-й минуте матча норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд открыл счёт. Сыграв «в стенку» с Кевином Де Брёйне после длинного заброса Джона Стоунза, норвежец в очередной раз за вечер переиграл Юпамекано, который поскользнулся и упал, и мощно пробил мимо Яна Зоммера.

Размочить счёт в противостоянии с «горожанами» «Баварии» удалось ближе к концу ответной игры. На 83-й минуте Йозуа Киммих реализовал пенальти – 1:1.