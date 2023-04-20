Определились полуфинальные пары Лиги чемпионов сезона-2022/2023

Стал известен состав полуфинальной стадии текущего розыгрыша Лиги чемпионов. В среду, 19 апреля, были сыграны последние ответные матчи 1/4 финала, по результатам которых «Манчестер Сити» и «Интер» присоединились к «Реалу» и «Милану» в четвёрке сильнейших клубов Европы.

Полуфинальные пары выглядят следующим образом:

«Реал» – «Манчестер Сити»;

«Милан» – «Интер».

Первые матчи следующего раунда состоятся 9–10 мая, ответные – 16–17 мая.

Напомним, «Интер» дома сыграл вничью с «Бенфикой» (3:3) и прошёл дальше благодаря выездной победе со счётом 2:0. «Бавария» избежала поражения в матче с «Манчестер Сити» (1:1), но выбыла из борьбы после разгромного поражения в Манчестере со счётом 0:3. Во вторник, 18 апреля, путёвки в полуфинал завоевали «Милан» и мадридский «Реал», обыгравшие соответственно «Наполи» и «Челси».