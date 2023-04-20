Гвардиола — первый тренер, которому удалось выйти в полуфинал Лиги чемпионов 10 раз

Только двум тренерам за всю историю Лиги чемпионов удалось выйти в полуфинал самого престижного европейского турнира как минимум девять раз – это Пеп Гвардиола (десять выходов в полуфинал) и Карло Анчелотти (девять выходов в полуфинал). Пеп – единственный специалист, который смог добраться до полуфинальной стадии десять раз.

Гвардиола четырежды выводил в полуфинал Лиги чемпионов «Барселону» (в сезонах-2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 и 2011/2012), трижды «Баварию» (в сезонах-2013/2014, 2014/2015 и 2015/2016) и ещё три раза «Манчестер Сити» (в сезонах-2020/2021, 2021/2022 и 2022/2023).

Однако команды Гвардиолы выходили в финал всего лишь три раза из девяти («Барселона» в сезонах-2008/2009, 2010/2011 и «Манчестер Сити» в 2020/2021).

В полуфинале Лиги чемпионов текущего сезона «Манчестер Сити» Гвардиолы встретится с «Реалом» Анчелотти. Первый матч пройдёт на стадионе «Сантьягу Бернабеу» в Мадриде.