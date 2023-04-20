Две итальянские команды встретятся в полуфинале ЛЧ во второй раз в истории турнира

В одном из полуфиналов Лиги чемпионов сезона-2022/2023 встретятся два итальянских клуба «Милан» и «Интер». Это всего лишь второй итальянский полуфинал в истории турнира. Впервые два представителя Серии А сошлись на этой стадии 20 лет назад, в 2003 году.
Как и сейчас, это были две миланские команды, и в финал благодаря существовавшему тогда правилу выездного гола прошёл «Милан». Оба матча завершились вничью – 0:0 и 1:1. «Россонери» выиграли трофей в тот раз, в финале обыграв ещё один итальянский клуб, «Ювентус», в серии пенальти.
Команды из одной страны в последний раз в полуфинале Лиги чемпионов встречались шесть лет назад. В сезоне-2016/2017 на этой стадии пересеклись пути испанских «Атлетико» и «Реала». Примечательно, что эти клубы также представляют один город.
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