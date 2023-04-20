«Бавария» при Тухеле выиграла два из шести матчей и вылетела из двух турниров

Мюнхенская «Бавария» не побеждает на протяжении трёх матчей в Лиге чемпионов и Бундеслиге.
В среду, 19 апреля, действующие чемпионы Германии дома сыграли вничью с «Манчестер Сити» (1:1) в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов и покинули турнир. В первой игре они уступили со счётом 0:3.
За шесть матчей под руководством Томаса Тухеля «Бавария» выиграла дважды, потерпела два поражения и два раза сыграла вничью. Общая разница мячей – 8:9.
За это время команда вылетела не только из Лиги чемпионов, но и из Кубка Германии, проиграв «Фрайбургу» со счётом 1:2. Решающий мяч подопечные Тухеля пропустили на 95-й минуте.
Следующий матч «Бавария» проведёт в субботу, 22 апреля. В рамках 29-го тура чемпионата Германии мюнхенцы сыграют с «Майнцем». Начало игры – в 16:30 мск.
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