Эрлинг Холанд установил рекорд по результативности в плей-офф ЛЧ

Отличившись в ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией», нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд довёл число голов, забитых на стадии плей-офф турнира, до 13. Феноменальная результативность, учитывая тот факт, что норвежец провёл только десятый матч в плей-офф ЛЧ.

Таким образом, Холанд установил новый рекорд. Предыдущее достижение принадлежало вингеру «Баварии» Садио Мане. В своих первых десяти стыковых матчах ЛЧ Мане забил девять мячей.

Кроме того, Холанд повторил рекорд по голам, забитым в течение одного сезона Лиги чемпионов, для игроков, выступающих в английской Премьер-лиге. На счету Эрлинга 12 результативных ударов, столько же было у Руда ван Нистелроя в сезоне-2002/2003, когда нидерландский бомбардир выступал за другой манчестерский клуб «Манчестер Юнайтед».