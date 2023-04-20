Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видеообзор первого кубкового противостояния ЦСКА – «Урал» в финале Пути РПЛ

Видеообзор первого кубкового противостояния ЦСКА – «Урал» в финале Пути РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 19 апреля, состоялся первый матч финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московский ЦСКА и екатеринбургский «Урал». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Матч закончился вничью со счётом 1:1.

Первый тайм, проходивший при небольшом преимуществе хозяев, завершился без забитых мячей. В середине второго тайма, на 71-й минуте, игрок «Урала» Эрик Бикфалви удачно сыграл на добивании, отправив мяч в сетку из района 11-метровой отметки.

В самой концовке встречи арбитр Кирилл Левников после подсказки VAR назначил пенальти в ворота «Урала», и Хесус Медина, точно отправив мяч в левый от вратаря угол, помог ЦСКА избежать поражения. Ответная игра состоится 3 мая.

Материалы по теме
Хесус Медина спас ЦСКА от поражения в матче с «Уралом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023