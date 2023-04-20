Видеообзор первого кубкового противостояния ЦСКА – «Урал» в финале Пути РПЛ

Сегодня, 19 апреля, состоялся первый матч финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московский ЦСКА и екатеринбургский «Урал». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Матч закончился вничью со счётом 1:1.

Первый тайм, проходивший при небольшом преимуществе хозяев, завершился без забитых мячей. В середине второго тайма, на 71-й минуте, игрок «Урала» Эрик Бикфалви удачно сыграл на добивании, отправив мяч в сетку из района 11-метровой отметки.

В самой концовке встречи арбитр Кирилл Левников после подсказки VAR назначил пенальти в ворота «Урала», и Хесус Медина, точно отправив мяч в левый от вратаря угол, помог ЦСКА избежать поражения. Ответная игра состоится 3 мая.