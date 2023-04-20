Томас Тухель прокомментировал вылет «Баварии» из Лиги чемпионов

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов. Напомним, в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов мюнхенский клуб сыграл вничью с «Манчестер Сити» (1:1). Первый матч завершился разгромной победой английского клуба со счётом 3:0.
«Я очень доволен стилем нашей сегодняшней игры. Мы играли против самой спортивной команды во всей Европе, но играли с ними на одном уровне. Сезон продолжается, и теперь речь идёт о титуле Бундеслиги. Была разница в уверенности в себе и форме. За несколько моментов, которые мы упустили в обоих матчах, нас наказали. Я не думаю, что счёт по игре», — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.
В полуфинале турнира «Манчестер Сити» встретится с «Реалом».
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