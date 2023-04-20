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«Манчестер Сити» в третий раз подряд вышел в полуфинал Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» в третий раз подряд вышел в полуфинал Лиги чемпионов, что сделало «горожан» третьим в истории английским клубом, сумевшим добиться такого достижения, сообщает Opta Sports.

Напомним, накануне состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречались «Бавария» и «Манчестер Сити». Финальный свисток арбитра Клемана Тюрпена зафиксировал ничейный счёт 1:1. Благодаря победе, одержанной в первом матче на своём поле, «горожане» прошли в полуфинал.

Счёт в матче был открыт на 57-й минуте — отличился норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Размочить счёт в противостоянии с «горожанами» «Баварии» удалось ближе к концу ответной игры. На 83-й минуте Йозуа Киммих реализовал пенальти.

В первом матче «горожане» одержали победу со счётом 3:0.