«Манчестер Сити» в третий раз подряд вышел в полуфинал Лиги чемпионов, что сделало «горожан» третьим в истории английским клубом, сумевшим добиться такого достижения, сообщает Opta Sports.
Напомним, накануне состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречались «Бавария» и «Манчестер Сити». Финальный свисток арбитра Клемана Тюрпена зафиксировал ничейный счёт 1:1. Благодаря победе, одержанной в первом матче на своём поле, «горожане» прошли в полуфинал.
Счёт в матче был открыт на 57-й минуте — отличился норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Размочить счёт в противостоянии с «горожанами» «Баварии» удалось ближе к концу ответной игры. На 83-й минуте Йозуа Киммих реализовал пенальти.
В первом матче «горожане» одержали победу со счётом 3:0.
- 20 апреля 2023
-
02:19
-
02:04
-
02:02
-
01:59
-
01:35
-
01:20
-
01:16
-
00:56
-
00:50
-
00:45
-
00:45
-
00:35
-
00:28
-
00:11
-
00:06
-
00:00
- 19 апреля 2023
-
23:59
-
23:48
-
23:48
-
23:44
-
23:41
-
23:33
-
23:23
-
23:18
-
22:55
-
22:53
-
22:42
-
22:42
-
22:36
-
22:35
-
22:23
-
22:20
-
22:12
-
22:12
-
22:06