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Гвардиола прокомментировал победу «Манчестер Сити» в четвертьфинале ЛЧ с «Баварией»

Гвардиола прокомментировал победу «Манчестер Сити» в четвертьфинале ЛЧ с «Баварией»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу команды в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Баварией» (3:0 – дома и 1:1 на выезде).

«Три года подряд «Манчестер Сити» выходит в полуфинал Лиги чемпионов. Мы много боролись в первом тайме. У них был один или два шанса до пенальти, но мы очень хорошо защищались в штрафной. Второй тайм был намного, намного лучше. Я знаю стадион «Баварии», как они могут верить и как они оказывают давление. Мы очень хорошо защищались в штрафной. Думаю, именно здесь мы прибавили больше всего по сравнению с прошлым сезоном», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.

В полуфинале турнира «Манчестер Сити» встретится с «Реалом».

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