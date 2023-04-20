Гвардиола прокомментировал победу «Манчестер Сити» в четвертьфинале ЛЧ с «Баварией»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу команды в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Баварией» (3:0 – дома и 1:1 на выезде).
«Три года подряд «Манчестер Сити» выходит в полуфинал Лиги чемпионов. Мы много боролись в первом тайме. У них был один или два шанса до пенальти, но мы очень хорошо защищались в штрафной. Второй тайм был намного, намного лучше. Я знаю стадион «Баварии», как они могут верить и как они оказывают давление. Мы очень хорошо защищались в штрафной. Думаю, именно здесь мы прибавили больше всего по сравнению с прошлым сезоном», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.
В полуфинале турнира «Манчестер Сити» встретится с «Реалом».
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