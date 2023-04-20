Тухель: «Манчестер Сити» снова оказался на крючке, даже больше, чем в первом матче

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался об игре своей команды в матче с «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Напомним, первый матч завершился разгромной победой «горожан» со счётом 3:0. Ответная встреча закончилась со счётом 1:1.

«Я думаю, что «Манчестер Сити» снова оказался на крючке, даже больше, чем в Манчестере. Но, как и на прошлой неделе, у нас никогда не было того момента удачи, который нужен, чтобы переломить ситуацию. Я очень доволен тем, как мы выступили», — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

За шесть матчей под руководством Тухеля «Бавария» выиграла дважды, потерпела два поражения и два раза сыграла вничью. Общая разница мячей – 8:9.

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