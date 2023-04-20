Индзаги прокомментировал выход «Интера» в полуфинал Лиги чемпионов

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о выходе команды в полуфинал Лиги чемпионов.

«Мы невероятно счастливы. Для всех в «Интере» это был важный вечер, мы провели два отличных матча с хорошим, сильным соперником. Они проиграли лишь дважды за восемь месяцев до встречи с нами. Полуфинал был для нас мечтой, но сейчас мы тут и сыграем как следует», — приводит слова Индзаги TMW.

Напомним, «Интер» дома сыграл вничью с «Бенфикой» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов – 3:3. Таким образом, миланская команда впервые за 13 лет вышла в полуфинал соревнования.

В полуфинале Лиги чемпионов сезона-2022/2023 «Интер» сразится со своим принципиальным соперником – итальянским «Миланом». В первой встрече номинальными хозяевами будет команда Стефано Пиоли.