Гвардиола высказался о предстоящем матче «Манчестер Сити» с «Реалом» в полуфинале ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о предстоящем полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Реалом». Напомним, в четвертьфинале турнира «Манчестер Сити» обыграл «Баварию» с общим счётом 4:1. «Реал», в свою очередь, по итогам двухматчевого противостояния одолел «Челси» с общим счётом 4:0.
«Я слышал, что они дошли до 11 полуфиналов за последние 30 лет, так что снимаю шляпу перед ними. Думаю, что все клубы в мире считают, что, если вы хотите выиграть это соревнование, вам нужно обыграть «Реал». Раньше это была «Барселона», а теперь это «Реал», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».
Первый полуфинальный матч между «Реалом» и «Манчестер Сити» состоится 9 мая. Ответная встреча состоится 16 мая.
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