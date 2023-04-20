В «Баварии» после вылета из ЛЧ высказались о правильности смены Нагельсмана на Тухеля

Президент «Баварии» Герберт Хайнер прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов. На стадии четвертьфинала немецкий клуб уступил «Манчестер Сити» с общим счётом 1:4.
«Было очевидно, что у нас не было игрока, который изменил бы ситуацию в нападении. Можно предположить, что мы усилим нашу команду, чтобы иметь возможность конкурировать в Бундеслиге и Лиге чемпионов.
Поменял бы я сегодня Нагельсмана на Тухеля? Определенно! Развитие команды под руководством Нагельсмана показало, что потенциал не был реализован на поле», — приводятся слова Хайнера в «твиттере» Bayern & Germany.
За шесть матчей под руководством Тухеля «Бавария» выиграла дважды, потерпела два поражения и два раза сыграла вничью. Общая разница мячей – 8:9.
Нойер впервые после травмы посетил собрание «Баварии»
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