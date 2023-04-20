Шмидт — о ничьей с «Интером»: мне понравилось увиденное сегодня

Главный тренер «Бенфики» Роджер Шмидт прокомментировал ничью с «Интером» (3:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы фантастически сыграли в этой Лиге чемпионов. В 14 встречах мы уступили только один раз. Но, к сожалению, это был самый важный матч. Мы не смогли сохранить темп и концентрацию у себя дома. Но мне очень понравилось увиденное сегодня. Команда верила в себя и не сдавалась, даже уступая 1:3», — приводит слова Шмидта пресс-служба УЕФА.

Напомним, «Бенфика» на выезде сыграла вничью с «Интером» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов – 3:3. «Интер» оформил себе путёвку в полуфинал Лиги чемпионов, выиграв первую встречу со счётом 2:0.

В полуфинале Лиги чемпионов сезона-2022/2023 «Интер» сразится со своим принципиальным соперником – итальянским «Миланом». В первой встрече номинальными хозяевами будет команда Стефано Пиоли.