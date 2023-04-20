Быстров – о матче «Спартака» с «Торпедо»: люди после игры поехали в больницу с инфарктами

Бывший российский футболист Владимир Быстров прокомментировал матч 23-го тура чемпионата России между «Торпедо» и «Спартаком» (1:2).

«Отличный матч, интересный. Но судьи напридумывали немножко. «Спартак» долго не побеждал — нужно было брать три очка. И они сделали все для этого. Видишь, дни рождения, свадьба, гулянки — это выбивает из колеи. Игроки не до конца понимают, что от них требуется.

Как может понравиться игра, когда они должны спокойно выносить «Торпедо» 5:0, а получают валидольную концовку! Люди после финального свистка поехали в больницу с инфарктами! Я выбирал игрока матча, у меня были сомнения… Хотел Литвинова выбрать — он подошел и сказал: «Пусть будет кто постарше». Терять двух футболистов основного состава перед матчем с «Краснодаром» как-то нелогично. Иногда тренеры перед важной игрой дают отдохнуть кому-то. Здесь должна была быть легкая прогулка — получилось так, что еле ноги унесли», — приводит слова Быстрова «Спорт-экспресс».

На данный момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 45 очков. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на 10 очков. В следующем туре «Спартак» сыграет с «Краснодаром». Матч состоится 24 апреля.