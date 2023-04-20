Гаврилов: вылет «Спартака» из Кубка — это позор, просто в голове не укладывается

Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал поражение команды в матче Кубка России с «Акроном». Победу в матче со счётом 2:1 одержал тольяттинский клуб, ставший финалистом Пути регионов.

«Вылет «Спартака» из Кубка — это позор. Я спартаковец, а мне как обидно. Как может команда РПЛ проиграть какой-то команде из Жигулевска? У меня просто в голове не укладывается. Что сейчас творится с болельщиками «Спартака»? Это кошмар. Мне стыдно», — приводит слова Гаврилова «РБ Спорт».

В финале Пути регионов тольяттинский «Акрон» сыграет с победителем матча «Краснодар» — «Крылья Советов». В финале Пути РПЛ встречаются московский ЦСКА и «Урал».

Действующим победителем Кубка России является «Спартак», который в финальном матче прошлого года обыграл «Динамо».