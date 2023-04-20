Владимир Рыков назвал причину нестабильных результатов «Динамо»

Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Рыков высказался о текущем положении команды. Он назвал причину, из-за которой у клуба нестабильные результаты.

«Что для меня означает столетний юбилей «Динамо»? Это очень приятное событие для всех болельщиков и всего общества «Динамо». Люди болеют за этот клуб, любят его. Вот открыли замечательный магазин в центре Москвы. В такой особенный год все ждали, что «Динамо» в Кубке дойдёт до финала и в чемпионате дотянется до призовой тройки. Это было бы замечательно. Но для этого нужно будет вытеснить кого-то, кто сейчас там находится: «Ростов», «Спартак» и ЦСКА. Сейчас будет важная игра с «Зенитом». Если «Динамо» возьмёт очки, можно обогнать любого соперника. Хотя в этом году пока дела у «Динамо» идут тяжело. Надеюсь, что ребята соберутся и выдадут сильную концовку чемпионата.

Была перестройка. Много людей ушло. Шиманьски, Ордец, Бальбуэна. Это ведь ключевые позиции. И этим ребятам не нашли качественных замен. Плюс новый тренер. Возможно, футболисты не до конца понимают, во что играют. В этом и есть сложность», – приводит слова Рыкова «Евро-футбол.Ру».