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Лерой Зане высказался о своём нереализованном моменте в матче с «Манчестер Сити»

Лерой Зане высказался о своём нереализованном моменте в матче с «Манчестер Сити»
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Немецкий вингер мюнхенской «Баварии» Лерой Зане прокомментировал ничейный результат во втором матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Игра завершилась со счётом 1:1. По сумме двух встреч «Бавария» проиграла со счётом 1:4 и вылетела из турнира.

«Мы провели хороший матч. Сильно сыграли. Я должен был забивать в первом тайме. Пришлось нелегко, ведь мы проиграли первый матч 0:3. Этого не должно было случиться. Мы хорошо прессинговали, контролировали игру и выиграли много мячей в средней линии. Кто знает, что могло бы случиться, попади я в ворота», – приводит слова Зане BT Sport.

Следующий матч «Бавария» проведёт в субботу, 22 апреля. В рамках 29-го тура чемпионата Германии мюнхенцы сыграют с «Майнцем». Начало игры – в 16:30 мск.

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