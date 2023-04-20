Быстров: «Локомотив» собрал команду, которая должна бороться за чемпионство

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался о текущей игре московского «Локомотива».
«Когда есть три-четыре результативные ошибки в пользу одной команды, то как бы хорошо ты ни играл — тебе хана! В первом голе, говорят, офсайд был. Плюс пенальти не назначили. Но и «Локомотив» в последнее время на ходу! Пришли новые футболисты, Галактионов смог создать коллектив. Тяжело играть с таким соперником. «Локо» собрал команду, которая должна бороться за чемпионство в следующем году. Сейчас пусть барахтаются: высоко они не поднимутся, ниже тоже не опустятся. Вот в следующем году посмотрим, когда будет давление. «Оренбург», кстати, тоже мне нравится. Несмотря ни на что они продолжают играть в свой веселый футбол, бегут вперед, создают моменты. Личка — хороший тренер», – приводит слова Быстрова «Спорт-Экспресс».
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