Дмитрий Кузнецов: к легионерам «Зенита» нет претензий — тянут команду вперёд

Главный тренер медийной команды 2DROTS и бывший игрок сборной России Дмитрий Кузнецов рассказал о своём отношении к легионерам в российских клубах.

«Сейчас такие времена, что нужно больше доверять нашим молодым футболистам, которые в резервных командах или сидят «на банке». Ну что сейчас? Мы в Европе не играем. Нужно «оббивать» ребят, пусть набираются мастерства рядом с футболистами хорошими, пока те ещё остались. Сегодня у молодёжи реальный шанс — надо дать ей игровую практику. Мы берём иностранцев зачем, объясните? У нас в приоритете чемпионат России.

Поэтому надо готовить своих игроков. Чтобы, когда нас пустят куда-то, они хоть уверенно на ногах стояли. Вы просто представьте молодого игрока, который выходит играть против того же «Арсенала», «Манчестера». У него ноги затрясутся однозначно. Я говорю на собственном опыте. Когда выходишь играть против европейских «топов», у тебя паника, ты боишься. А наши-то парни никогда нигде не играли. Надо чтобы хоть на сборах российские клубы играли с зарубежными. И больше доверять молодым. Зачем нам эти иностранцы? Тем более такие высокооплачиваемые. Ну ладно, а то меня сейчас понесёт. Знаете же, куда это всё ведёт? К интересам агентов, руководителей клубов…

Легионеры могут быть полезны, ведь с ними отечественные футболисты могут быстрее расти? Я согласен. Но вот мы говорили, что Карраскаль, например, в ЦСКА требования к себе снизил. У него, что ли, учиться? У того, кто не хочет тренироваться? И из-за этого не попадает в состав? Или лучше учиться у зенитовских бразильцев, которые очень здорово выглядят? Это разные вещи. Надо учиться у тех, кто к себе требования не снижает и реально может помочь молодым встать на правильный путь.

Есть ли у меня претензии к легионерам «Зенита»? А какие претензии? Они тянут команду вперёд, дают результат и как люди в общении, думаю, нормальные. И могут показать финты молодым, чтобы те делали то же самое, повторяли. Ну какие-то свои штучки, секреты в области техники», — приводит слова Кузнецова «РБ Спорт».