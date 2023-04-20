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Гладилин считает, что Россия верно отказалась от участия в Кубке Азии

Гладилин считает, что Россия верно отказалась от участия в Кубке Азии
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Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о решении Российского футбольного союза (РФС) не участвовать в Кубке Азии.

«Приняли правильное решение. Надо сделать паузу. Просто так играть матчи — не имеет никакой мотивации. Уже провели два матча, просмотрели игроков. Считаю, что это правильное решение.

С кем играть дальше? Руководители Российского футбольного союза ищут варианты, и это сейчас не так просто сделать. Будем ждать!» – приводит слова Гладилина «Евро-футбол.Ру».

Напомним, последний международный матч национальная команда России провела 25 марта в Санкт-Петербурге. Подопечные Валерия Карпина победили сборную Ирака со счётом 2:0. Тремя днями ранее сборная России сыграла вничью с национальной командой Ирана — игра, проходившая в Тегеране, завершилась со счётом 1:1.

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