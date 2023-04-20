Масалитин о тренерах: у кого будет мотивация работать за 15-20 тыс. рублей в месяц?

Экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин порассуждал об отечественных футбольных тренерах, а также о влиянии низких зарплат на развитие футбола.

«У нас в стране есть ветераны, которые могут передать свой опыт следующему поколению, но на низшем уровне платят просто смешные зарплаты. У кого будет мотивация работать за 15-20 тыс. рублей в месяц? Никто не говорит платить миллионы тренерам на таком уровне, но нужна достойная оплата труда. Ведь всё идёт с низов, систему нужно строить с условной Второй лиги, где следует организовать хорошие условия для работы тренеров и комфортные условия для развития футболистов. Будет там всё отлично — там появятся футболисты, которых с удовольствием заберут в Первую лигу, а если и в Первой лиге всё будет работать как часы — оттуда клубы РПЛ смогут вытаскивать себе качественное пополнение.

Но когда вы платите условному Малкому € 6 млн, а тренеры в регионах получают по 15 тыс. рублей в месяц, то о каком развитии нашего футбола может идти речь? Взять ту же РПЛ — Талалаев тренирует третью команду за сезон! Вот скоро будет матч «Химки» — «Торпедо», в котором Талалаев мог бы легко подсказывать футболистам сразу обеих команд. Разве это не тренерский кризис в России?» — приводит слова Масалитина «РБ Спорт».