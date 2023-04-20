Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«МС» и «Интер» в полуфинале ЛЧ, в «Баварии» поддержали Тухеля. Главное к утру

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Баварией» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, в мюнхенском клубе выразили слова поддержки главному тренеру Томасу Тухелю, «Интер» не смог обыграть «Бенфику», но всё равно вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Бавария» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в ответном матче 1/4 финала ЛЧ.

2. В «Баварии» после вылета из ЛЧ высказались о правильности смены Нагельсмана на Тухеля.

3. «Интер» сыграл вничью с «Бенфикой» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

4. ЦСКА всухую победил «Ак Барс» и сравнял счёт в финальной серии Кубка Гагарина.

5. «Краснодар» в серии пенальти выбил «Крылья Советов» из Кубка и вышел в финал Пути регионов.

6. Хесус Медина спас ЦСКА от поражения в матче с «Уралом».

7. Чемпион России Даурен Куруглиев завоевал золото ЧЕ-2023 по борьбе в составе сборной Греции.

8. «Акрон» выбил «Спартак» из Кубка и вышел в финал Пути регионов.

9. «Для меня всё логично». Фёдоров прокомментировал первую победу ЦСКА в финальной серии.

10. Дубль Евгения Дадонова помог «Далласу» сравнять счёт в серии с «Миннесотой».