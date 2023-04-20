Бояринцев: это ощутимое поражение для «Спартака», команде тяжеловато без Промеса и Джикии

Экс-футболист «Спартака» Денис Бояринцев высказал своё мнение насчёт поражения красно-белых в матче 1/2 Пути регионов Кубка России против «Акрона» (1:2).
«Хорошая игра «Акрона» — правильная тактика и огромное желание победить. Всё сложилось очень хорошо для команды — забили два гола в быстрых атаках. По многим показателям «Акрон» «Спартак» переиграл. У красно-белых сегодня выпала из игры целая группа игроков. Зиньковский старался, Мелешин тоже. Пруцев выглядел не так ярко как обычно, но тоже проявлял активность. А вот многие в игру просто не попали — отсюда и заслуженная победа «Акрона».
Это ощутимое поражение для «Спартака», ведь команде предстоит борьба за медали. Видимо, без лидеров в лице Джикии и Промеса «Спартаку» тяжеловато, некому взять на себя в сложных ситуациях инициативу и повести команду за собой.
Если «Спартак» не попадёт теперь в первую тройку по итогам чемпионата, то сезон для красно-белых станет, мягко говоря, не самым удачным», — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».
«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 45-ю очками.
«Акрон» сыграет с «Краснодаром» в финале Пути регионов. Победитель выйдет в финал Кубка России.
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