Бояринцев: это ощутимое поражение для «Спартака», команде тяжеловато без Промеса и Джикии

Экс-футболист «Спартака» Денис Бояринцев высказал своё мнение насчёт поражения красно-белых в матче 1/2 Пути регионов Кубка России против «Акрона» (1:2).

«Хорошая игра «Акрона» — правильная тактика и огромное желание победить. Всё сложилось очень хорошо для команды — забили два гола в быстрых атаках. По многим показателям «Акрон» «Спартак» переиграл. У красно-белых сегодня выпала из игры целая группа игроков. Зиньковский старался, Мелешин тоже. Пруцев выглядел не так ярко как обычно, но тоже проявлял активность. А вот многие в игру просто не попали — отсюда и заслуженная победа «Акрона».

Это ощутимое поражение для «Спартака», ведь команде предстоит борьба за медали. Видимо, без лидеров в лице Джикии и Промеса «Спартаку» тяжеловато, некому взять на себя в сложных ситуациях инициативу и повести команду за собой.

Если «Спартак» не попадёт теперь в первую тройку по итогам чемпионата, то сезон для красно-белых станет, мягко говоря, не самым удачным», — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 45-ю очками.

«Акрон» сыграет с «Краснодаром» в финале Пути регионов. Победитель выйдет в финал Кубка России.