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Владелец «Тоттенхэма»: надеюсь, однажды мы установим памятник Кейну около стадиона

Владелец «Тоттенхэма»: надеюсь, однажды мы установим памятник Кейну около стадиона
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Британский бизнесмен и владелец лондонского «Тоттенхэма» Дэниэл Леви выразил надежду, что нападающий и капитан команды Гарри Кейн останется в клубе. Функционер отметил, что в будущем игроку могут установить памятник около домашнего стадиона «шпор».

«Абсолютно уверен, что Гарри Кейн может выиграть трофей со «шпорами», но быть легендой также важно. Я надеюсь, что однажды памятник Гарри будет установлен около стадиона. Он — лучший бомбардир в истории «Тоттенхэма», это факт. Он творит историю», — приводит слова Леви журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере» со ссылкой на The Cambridge Union.

Контракт Кейна с «Тоттенхэмом» действует до лета 2024 года. В СМИ появлялись слухи о его возможном переходе в «Баварию» ближайшим летом.

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