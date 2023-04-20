«Милан» готов повысить зарплату вратарю Меньяну по новому контракту — Скира

Итальянский «Милан» нацелился продлить контракт со своим основным голкипером Миком Меньяном. Об этом сообщает авторитетный журналист Николо Скира в своём «твиттере».
По информации инсайдера, за французским вратарём следят два английских топ-клуба, однако «Милан» решил, что Меньян неприкасаем и недоступен для трансфера. Годовая зарплата футболиста по новому контракту с «россонери» может вырасти с € 3 млн до € 5 млн.
27-летний Меньян сыграл за «Милан» 19 матчей в текущем сезоне, в которых семь раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности. Его действующий контракт с «россонери» рассчитан до июня 2026 года. Футболист пополнил состав «Милана» в 2021 году и помог миланцам выиграть чемпионат Италии в прошлом сезоне.
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