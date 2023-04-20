Бышовец: отказ сборной от Кубка Азии вызывает недоумение. Решения РФС разрушают футбол

Известный российский тренер Анатолий Бышовец высказался об отказе Российского футбольного союза (РФС) от участия в азиатском Кубке.
«Отказ РФС от участия в Кубке Азии вызывает недоумение. Совершенно непрофессиональная оценка того, что может повлиять на усталость игроков. Провести десять туров в заключительной части чемпионата и устать? Мы наблюдаем большую ротацию в сборной: кажется, там не ограничены в количестве игроков. Кто будет думать о будущем футбола?
В нынешнем составе сборной много молодых и неопытных игроков, для которых этот турнир мог бы быть полезным. Если говорить об игроках, у которых сильная нагрузка, в чём я очень сомневаюсь, то, конечно, нужно думать о перспективе. Я удивлён ограниченностью тех, кто планирует развитие российского футбола. Думаю, решения РФС больше способствуют его разрушению.
Можно было бы взять игроков, которые сегодня стучатся в сборную России — это способные и талантливые ребята. В таком случае получился бы хороший задел на будущее. Почему не использовать эту подготовку?» — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
- 20 апреля 2023
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