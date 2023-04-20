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Форвард «Наполи» Осимхен рассказал, зачем регулярно приезжает в Нигерию

Форвард «Наполи» Осимхен рассказал, зачем регулярно приезжает в Нигерию
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Нападающий итальянского «Наполи» Виктор Осимхен рассказал, зачем постоянно возвращается в родную Нигерию. Футболист признался, что хочет своим примером показать детям, что в жизни всё возможно, а также заявил, что планирует инвестировать в родную страну.

«Зачем я постоянно приезжаю обратно в Лагос? Как минимум для того, чтобы показать детям, что всё возможно. Проблема места, откуда я родом, в том, что никто по-настоящему не верит в свои шансы, в свою мечту. Либо вы сделаете это сами, либо всё кончится. Никто не заставит вас поверить в это, никто не подтолкнёт вас. Именно для этого я планирую инвестировать. Не могу сказать больше, но грядут великие дела...» — приводит слова Осимхена L'Equipe.

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