Барелла может перейти из «Интера» в «ПСЖ» — 90min

Французский «ПСЖ» заинтересован в приобретении итальянского полузащитника миланского «Интера» Николо Бареллы. Об этом сообщает 90min.
По информации источника, Барелла будет готов рассмотреть возможность перехода в новый клуб, если «ПСЖ» сделает «Интеру» конкретное предложение о трансфере. Парижане могут предложить своего игрока Леандро Паредеса, который сейчас выступает за туринский «Ювентус» на правах аренды, как часть компенсации за Бареллу.
Также Бареллой интересуются «Ливерпуль», лондонский «Челси» и «Манчестер Сити».
26-летний Барелла сыграл за «Интер» 41 матч в текущем сезоне, в которых отметился восемью забитыми мячами и восемью результативными передачами. Его контракт с командой рассчитан до 2026 года.
Фанаты «ПСЖ» посвятили Мбаппе песню после победы над «Марселем»
- 20 апреля 2023
-
10:05
-
10:00
-
09:57
-
09:50
-
09:40
-
09:26
-
09:21
-
09:20
-
09:13
-
09:08
-
09:00
-
08:52
-
08:45
-
08:34
-
08:30
-
08:09
-
07:16
-
07:13
-
06:46
-
06:24
-
06:05
-
05:46
-
04:47
-
04:45
-
04:39
-
04:19
-
03:58
-
03:03
-
03:03
-
03:01
-
02:59
-
02:43
-
02:19
-
02:04
-
02:02