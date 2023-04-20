Барелла может перейти из «Интера» в «ПСЖ» — 90min

Французский «ПСЖ» заинтересован в приобретении итальянского полузащитника миланского «Интера» Николо Бареллы. Об этом сообщает 90min.

По информации источника, Барелла будет готов рассмотреть возможность перехода в новый клуб, если «ПСЖ» сделает «Интеру» конкретное предложение о трансфере. Парижане могут предложить своего игрока Леандро Паредеса, который сейчас выступает за туринский «Ювентус» на правах аренды, как часть компенсации за Бареллу.

Также Бареллой интересуются «Ливерпуль», лондонский «Челси» и «Манчестер Сити».

26-летний Барелла сыграл за «Интер» 41 матч в текущем сезоне, в которых отметился восемью забитыми мячами и восемью результативными передачами. Его контракт с командой рассчитан до 2026 года.

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