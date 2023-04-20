Гафин: ни у кого в российском футболе, кроме «Динамо», нет истории настоящего столетия
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Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что ни у кого в российском футболе, кроме бело-голубых, нет истории настоящего столетия. Функционер заявил, что клуб — часть культурного кода города Москвы.
«Ни у кого в российском футболе, кроме «Динамо», нет истории настоящего и подтверждённого столетия. Это волнительно. История «Динамо» — это миллионы судеб людей, которые работали в этом клубе, переживали за него все эти годы. «Динамо» — часть культурного кода Москвы. Клуб вплетён в художественные произведения. Тур по Англии — часть истории нашей страны и нации. «Динамо» — колоссальная часть истории и жизни», — сказал Гафин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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