Глава «Акрона» ответил, будет ли реконструирован стадион клуба, вмещающий 3 тысячи человек

Владелец тольяттинского «Акрона» Павел Морозов рассказал, что клуб находится в процесс реконструкции своего стадиона, который сейчас вмещает три тысячи человек.

«Мы уже в процессе реконструкции стадиона. Занимаемся подготовкой смет, люди уже работают. В ближайшее время приступим к реконструкции. Что касается сроков, то это будет в том числе зависеть от наших турнирных позиций. Если мы останемся в ФНЛ, то, с одной стороны, нам достаточно комфортно играть в Жигулёвске. Если поймём, что у нас выход в РПЛ, то уже жизнь заставит — добавим скорость и достаточно быстро реконструируем», — сказал Морозов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Акрон» вышел в финал Фонбет Пути регионов Кубка России, где в первом матче сыграет с «Краснодаром».