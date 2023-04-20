Гендиректор «Акрона»: клуб найдёт 1,5 млрд рублей для игры в РПЛ, если будет нужно
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Генеральный директор тольяттинского «Акрона» Алексей Власов заявил, что клуб сможет найти деньги в случае, если получит возможность выступать в Российской Премьер-Лиге.
«Будет ли у нас миллиард рублей на РПЛ? Сейчас нужно полтора. Это данность, необходимость, которую учредитель тоже понимает. В декабре мы делали ревью года, смотрели в том числе конкурентное поле, кто с какими бюджетами. Если бюджет меньше чем полтора миллиарда, объективно там будет очень сложно выступать и остаться. Но если будет надо, найдём», — приводит слова Власова «Матч ТВ».
Сейчас «Акрон» играет в Первой лиге. В текущем розыгрыше Фонбет Кубка России тольяттинцы дошли до первого матча финала Пути регионов, где сыграют с «Краснодаром».
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