Гендиректор «Акрона»: клуб найдёт 1,5 млрд рублей для игры в РПЛ, если будет нужно

Генеральный директор тольяттинского «Акрона» Алексей Власов заявил, что клуб сможет найти деньги в случае, если получит возможность выступать в Российской Премьер-Лиге.

«Будет ли у нас миллиард рублей на РПЛ? Сейчас нужно полтора. Это данность, необходимость, которую учредитель тоже понимает. В декабре мы делали ревью года, смотрели в том числе конкурентное поле, кто с какими бюджетами. Если бюджет меньше чем полтора миллиарда, объективно там будет очень сложно выступать и остаться. Но если будет надо, найдём», — приводит слова Власова «Матч ТВ».

Сейчас «Акрон» играет в Первой лиге. В текущем розыгрыше Фонбет Кубка России тольяттинцы дошли до первого матча финала Пути регионов, где сыграют с «Краснодаром».